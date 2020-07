Zuid-Korea heeft de vergunningen ingetrokken van twee organisaties die geregeld propagandafolders aan ballonnen over de grens naar Noord-Korea sturen.

De registratielicenties van de organisatie 'Fighters for a Free North Korea' (Strijders voor een vrij Noord-Korea) en voor het Kuensaem onderwijscentrum zijn ingetrokken, zo maakte het Ministerie van Eenmaking vrijdag in Seou bekend. Het ministerie zei dat de organisaties 'het eenmakingsbeleid van de regering' met hun distributie van folders en andere acties in gevaar brengen.

De activisten hadden de Noord-Koreaanse regering eerder op de zenuwen gewerkt door 500.000 folders over de grens te sturen aan gasballonnen. Pyongyang heeft vervolgens de communicatiekanalen met Zuid-Korea afgesloten en blies zelfs een verbindingskantoor bij de grens op.

De twee organisaties worden geleid door twee broers, Park Sang Hak en Park Jun Oh, allebei Noord-Koreaanse vluchtelingen. Doel van de ballonpropaganda-activiteiten is de Noord-Koreanen zo ver te krijgen dat ze hun communistisch regime omverwerpen. Zonder de vergunningen kunnen de organisaties niet langer aan financiële middelen geraken om hun activiteiten voort te zetten. Bij de medestanders van de organisaties hoort ook de Amerikaanse non-profitorganisatie Human Rights Foundation.

