Zuid-Korea is er niet in geslaagd om de testlading van een ruimteraket in een satellietbaan rond de aarde te brengen. Dat heeft de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in bekendgemaakt. De raket, volledig in Zuid-Korea geproduceerd, is donderdag gelanceerd.

De raket, die meer dan 200 ton weegt en 47,2 meter lang is, is donderdag op het platform van Goheung gelanceerd naar een hoogte van 600 tot 800 kilometer boven de aarde. Het duurde een tiental jaar om de raket te ontwikkelen. Het project kostte 1,46 miljard euro. In 2009 en 2010 probeerde Zuid-Korea het al eens om een raket te lanceren met Russische technologie, maar die pogingen liepen slecht af. Uiteindelijk lukt het in 2013 wel, opnieuw met Russische hulp. Nu wil Zuid-Korea volledig onafhankelijk zijn in de ruimtemissie.

Tijdens de lancering en de drie daaropvolgende fases waren er nog geen problemen, net zoals bij het loslaten van de lading. 'Maar de testlading in een satellietbaan rond de aarde krijgen is niet gelukt', zei president Moon. 'Helaas zijn we niet volledig geslaagd in onze opzet.' Toch bleef de Zuid-Koreaanse president optimistisch en kondigde hij aan een 'Koreaanse Space Age' te verwachten. De volgende test staat gepland voor 19 mei volgend jaar, schrijft persagentschap Reuters.

