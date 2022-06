Zuid-Korea en VS vuren ballistische raketten af in reactie op Noord-Korea

Het Zuid-Koreaanse en Amerikaanse leger hebben maandagochtend samen acht ballistische raketten gelanceerd. Ze reageren daarmee op raketlanceringen van Noord-Korea in het weekend.

De acht projectielen werden in tien minuten afgevuurd en kwamen terecht in de Japanse Zee, zo meldde de Zuid-Koreaanse legertop aan het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap. Zuid-Korea en de VS voerden gezamenlijke militaire oefeningen uit.

Zondag had Noord-Korea acht korteafstandsraketten gelanceerd. Het regime negeerde daarbij verschillende VN-resoluties die Noord-Korea verbieden ballistische raketten te testen die ook kernkoppen kunnen dragen. De nieuwe Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol beloofde een strengere houding tegenover provocaties van Noord-Korea.