Zuid-Korea belooft Noord-Korea te steunen als het kernwapens opgeeft

De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol wil een uitgebreid steunpakket aan Noord-Korea toekennen, op één voorwaarde: dat Noord-Korea instemt met de volledige ontwapening van zijn kernwapenprogramma. Een maand nadat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un bevestigde dat Noord-Korea kernwapens kan mobiliseren, mocht er een oorlog uitbreken met Zuid-Korea en de Verenigde Staten, lijkt het onwaarschijnlijk dat Pyongyang aan die voorwaarde wil voldoen.

Volgens de Zuid-Koreaanse president is denuclearisatie ‘essentieel’ voor een blijvende vrede op het Koreaanse schiereiland. Tijdens een toespraak – ter ere van de bevrijding van Japan in 1945 – bood hij maandag onder meer voedsel, energie en hulp bij het moderniseren van de Noord-Koreaanse infrastructuur aan het buurland aan, in ruil voor kernontwapening. Noord-Korea heeft het afgelopen jaar echter een recordaantal raketten getest. Seoul en Washington menen dat Pyongyang zich voorbereidt op de eerste kernwapentest sinds 2017.