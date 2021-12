De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa heeft donderdag 'elke vorm van apartheid op gezondheidsgebied' aan de kaak gesteld. Hij is boos dat zijn land sinds de ontdekking van de omikronvariant deels geïsoleerd wordt van de wereld.

'Hoewel we het recht van elk land respecteren om maatregelen te nemen om zijn bevolking te beschermen, vereist de mondiale aanpak die we nodig hebben om het virus te verslaan dat we ons laten leiden door de wetenschap', aldus Ramaphosa na een ontmoeting met zijn Ivoriaanse ambtgenoot Alassane Ouattara in Abidjan. Zuid-Afrika is dan ook fel gekant 'tegen elke vorm van gezondheidsapartheid' in de strijd tegen de pandemie, klonk het verder. Rampahosa vindt het betreurenswaardig en onrechtvaardig dat verschillende landen een reisverbod hebben ingesteld voor verschillende landen in het zuiden van Afrika na de ontdekking van de omikronvariant. 'Dit is een klap in het gezicht van onze expertise, aangezien het onze wetenschappers waren die de variant voor het eerst ontdekt hebben.' In Zuid-Afrika is momenteel minder dan een kwart van de inwoners gevaccineerd tegen het coronavirus. De nieuw ontdekte omikronvariant is al dominant en experten spreken over een exponentiële verspreiding van het virus in het land. De omikronvariant is naast Zuid-Afrika ook al vastgesteld in drie andere Afrikaanse landen, namelijk Ghana, Nigeria en Botswana.