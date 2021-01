Het Zuid-Afrikaanse Grondwettelijk Hof heeft oud-president Jacob Zuma bevolen te komen getuigen voor de commissie die een breed onderzoek voert naar de verdenkingen van corruptie tijdens zijn presidentschap.

Rond Zuma hangt al verschillende jaren een schandaalsfeer, maar tot nu slaagde hij er altijd in justitie te ontlopen. De voorbije maanden beriep hij zich op zijn recht om te zwijgen, maar ook daarvan maakte het Grondwettelijk Hof brandhout. 'Hij heeft niet het recht om in deze procedure te blijven zwijgen.' Dat mag hij enkel als hij kan aantonen dat hij zichzelf zo zou beschuldigen.

In juli 2019 nam Zuma voor het laatst het woord voor deze commissie, die voorgezeten wordt door rechter Raymond Zondo. Enkele dagen later trok hij zich terug omdat hij vond dat hij behandeld werd als een beklaagde, en niet als een getuige.

De anticorruptiecommissie voerde begin oktober de druk op, door Zuma een dagvaarding te sturen. Als de oud-president zonder reden afwezig zou blijven, zou dat een 'strafrechtelijke inbreuk' zijn. Hij kwam uiteindelijk opdagen, maar bleef zwijgen. Zijn verdediging ijverde tijdens die zitting vooral om de volgens hen partijdige Zondo te wraken.

Zondo-commissie

De commissie van zijn kant wilde Zuma door het Grondwettelijk Hof vervolgens laten verplichten om te komen getuigen. De Zondo-commissie heeft nu gelijk gekregen van het Grondwettelijk Hof.

Wanneer Zuma zal moeten komen getuigen, is nog niet duidelijk. De conclusies van deze commissie leiden niet meteen tot aanklachten, maar kunnen wel doorgestuurd worden naar het parket, dat mensen kan vervolgen.

Zuma werd in 2018 opzijgeschoven als president van Zuid-Afrika door de nieuwe ANC-leider, Cyril Ramaphosa. Die laatste hoopte zo komaf te maken met de vele corruptieschandalen waarin Zuma en zijn medestanders genoemd werden.

