Zuid-Afrika: ‘Tientallen clandestiene mijnwerkers omgekomen’

Een dertigtal mijnwerkers die vermoedelijk clandestien werkten, zijn dood teruggevonden in een mijn in Zuid-Afrika die niet meer in gebruik was.

Dat heeft de regering vrijdag bekendgemaakt. Een maand geleden deed zich waarschijnlijk een ongeval voor in de mijn in het goudstadje Welkom, 250 kilometer ten zuiden van Johannesburg.

Door de hoge werkloosheid telt Zuid-Afrika duizenden illegale mijnwerkers, van wie sommigen ook uit het koninkrijkje Lesotho komen. Ze dalen af in mijnen die buiten dienst zijn wegens niet meer rendabel, en trachten er op te diepen wat er nog rest van kostbare metalen, stenen of steenkool.

‘Mensen die wellicht ook illegale mijnwerkers zijn, hebben volgens onze informatie geholpen om minstens drie lichamen te bergen, en 28 andere lichamen liggen nog onder de grond’, zei Ernest Mulibana, woordvoerder van het Zuid-Afrikaanse ministerie van Mijnen en Energie.

De slachtoffers zouden op 18 mei om het leven gekomen zijn, aldus het ministerie, dat de precieze omstandigheden van hun dood nog moet achterhalen. Alle lichamen moeten naar boven worden gebracht, maar de zoekoperaties zijn opgeschort. ‘Door de hoge methaanconcentratie is het nu te riskant om af te dalen in de mijn’, legde Mulibana uit.

De mijn, die vroeger door Harmony Gold Mining Company, een van de grootste mijnbouwers van het land, werd ontgonnen, was in dienst tot in de jaren 1990.