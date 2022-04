De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa heeft maandagavond een nationale ramptoestand afgekondigd wegens de verwoestende overstromingen in het land. Daarbij vielen zeker 443 doden, terwijl nog tientallen mensen vermist zijn.

'De regering is afgelopen nacht in een speciale zitting bijeengekomen een heeft besloten om de ramptoestand uit te roepen', zei Ramaphosa in een televisietoespraak. Hij noemde de overstromingen een 'humanitaire ramp'. De overstromingen zijn veroorzaakt door ongewoon zware regenval en troffen vooral de regio rond de oostelijke havenstad Durban, waar verscheidene aardverschuivingen gebeurden.

Intussen in de regenval afgezwakt en worden geen bijkomende overstromingen verwacht, maar duizenden mensen zijn hun huizen verloren, terwijl sommige gebieden al sinds maandag zonder stroom en drinkwater zitten. Het leger heeft aangekondigd dat het 10.000 soldaten inzet voor opruim- en herstellingswerken en het transport van goederen.

