De Verenigde Staten schrappen hun bijdrage aan de Wereldgezondheidsorganisatie. Herman Matthijs onderzoekt waar het geld nog vandaan komt. 'Het is zeer opmerkelijk dat privésponsors de belangrijkste bijdrager zijn aan een VN-instelling.'

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO (World Health Organization) is een van de vele gespecialiseerde instellingen van de Verenigde Naties en is gevestigd in het Zwitserse Genève. Deze instelling is bij het grote publiek van ver bekend als het in het verleden ging over ziekten als Ebola en SARS, die Europa amper bereikten.

Maar nu het coronavirus ons dagelijks leven overhoop heeft gegooid, komt deze instelling wel in het vizier: waarom heeft die niet vroeger ingegrepen? Ging het om niet mogen, durven of kunnen?

De Amerikaanse president Donald Trump heeft al aangekondigd dat de VS hun bijdrage aan de WHO schrappen. Maar wie financiert eigenlijk deze instelling die zou moeten waken over de volksgezondheid op deze aardbol?

De WHO-begroting

Het budget van de WHO schommelt rond de 6,1 miljard dollar en de financiering is afkomstig van landen, private bijdragen, steden enzoverder. Ruim 25 procent van het budget gaat naar de bestrijding van polio, het Afrikaanse continent is de grootste ontvanger met een aandeel van 32 procent.

Maar wie zijn nu de betalers? De tien belangrijkste zijn de volgende:

1. Verenigde Staten: 14,67%

2. Gates Foundation: 9,76%

3. Gavi Alliance: 8,39%

4. Verenigd Koninkrijk: 7,79%

5. Duitsland: 5,68%

6. UNOCHA: 5,09% (United Nation's Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)

7. Wereldbank: 3,42%

8. Rotary International: 3,30%

9. Europese Unie: 3,30%

10. Japan: 2,73%

Deze top tien is al goed voor 64 procent van het WHO-budget. De Amerikaanse financiering is dus de allerbelangrijkste: president Trump heeft zeker een wapen in handen ten aanzien van de WHO.

De op een na belangrijkste financier is de Gates Foundation, van het echtpaar Bill en Melinda Gates. Maar de op twee na belangrijkste financier, de 'Gavi Alliance' is ook eigendom van het echtpaar Gates en houdt zich specifiek bezig met vaccinaties. Als men de nummer twee en drie optelt, dan is het miljardairskoppel uit Seattle de belangrijkste financier van deze WHO met iets meer dan 18 procent.

Het is toch wel zeer opmerkelijk dat privésponsors de belangrijkste bijdrager zijn aan een VN-instelling. Daarnaast vindt men in deze hitlijst ook andere VN-instellingen, de EU-Commissie en de Rotary. In de top-10 van financiers vinden we slechts vier landen terug (VS, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Japan).

China

De Chinese Volksrepubliek wordt veel macht toegewezen in deze WHO, maar de financiering vanuit Beijing bedraagt amper 0,21 procent, en Macao is goed voor 0,11 procent. In vergelijking met buurland Japan, de twee grote Europese naties de Bondsrepubliek en het VK en de bijdrage van de Amerikanen is dit echt peanuts. Maar blijkbaar hebben de Chinezen bij de WHO, via andere landen, meer macht dan de regering-Trump.

Europa

De andere Europese landen dragen minder bij tot de WHO. Frankrijk komt uit op 0,5 procent, maar is wel het enige land waar ook een stad bijdraagt: het gebied Lyon sponsort voor 0,02 procent. Nederland geeft 0,8 procent, thuisland Zwitserland financiert 0,4 procent, Luxemburg 0,3 procent. Vlaanderen draagt 0,07 procent van het WHO-budget bij, de Belgische staat 0,02 procent. Zou de regering-Jambon weten dat ze meer bijdraagt aan de WHO dan de regering-Wilmès?

Privégeldschieters

Naast de immense financiering van de familie Gates en de Rotary, vindt men in de WHO-begroting ook andere opmerkelijke geldschieters terug: Lions en Ikea elk voor 0,07 procent en de Rockerfeller-foundation met 0,01 procent. Maar ook de schatrijke Harvard-universiteit in het Amerikaanse Cambridge, met een oorlogskas van 4 miljard dollar, sponsort de WHO voor 0,01 procent voor de 'Harvard Medical School'.

Ook een Londens ziekenhuis en de vereniging van Japanse ziekenhuizen betalen elk 0,01 procent van het budget. Langs de kant van de farmasector is Glaxo GSK aanwezig met een bescheiden bijdrage van 0,03 prcent.

De financiering van deze WHO is vooral afhankelijk van de beslissingen van de Amerikaanse regering in Washington DC en een van de rijkste koppels op deze aardbol met als thuisbasis Seattle in de staat Washington.

