Een van de zonen van de eerste premier van Congo, Patrice Emery Lumumba, heeft gezegd dat de familie niet wil dat overblijfselen van zijn vader terugkeren naar het regime aan de macht in de Democratische Republiek Congo (DRC).

De 'relikwieën' - een vinger en twee tanden, volgens Guy Patrice Lumumba, de jongste zoon van de voormalige premier - zijn in handen van de Belgische justitie. Ze werden in 2016 in beslag genomen bij de dochter van een voormalige Belgische politieman, Gérard Soete. Die hielp bij het laten verdwijnen van het lichaam van Lumumba nadat hij vermoord werd in januari 1961.

De Belgische justitie gaf in september 2020 toestemming om de stoffelijke resten terug te geven aan de familie. Afgelopen december kondigde president Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de terugkeer aan van de relikwieën ter gelegenheid van de nationale feestdag op 30 juni. Hij hoopte daarbij op een bezoek van koning Filip ter gelegenheid van de 61ste verjaardag van de onafhankelijkheid van Belgische Congo.

Politieke recuperatie

'Ik ben er categoriek tegen dat de relikwieën van mijn vader worden teruggegeven aan de huidige regering', zei Guy Patrice Lumumba tijdens een persconferentie in Brussel. Hij zei daarbij dat hij namens zichzelf en zijn broer Michel spreekt. Hij voegde eraan toe zich te verzetten tegen elke politieke recuperatie van de terugkeer van de relikwieën door de macht in de DRC.

'Mijn vader zal niet terugkeren (naar de DRC) onder zijn regime (dat van Tshisekedi), onder zijn regering', aldus nog Guy Patrice Lumumba.

