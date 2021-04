Hunter Biden, de zoon van Amerikaans president Joe Biden, getuigt in een nieuw boek over zijn alcohol- en drugsverslaving.

In zijn memoires, getiteld Beautiful Things, vertelt Hunter Biden openhartig over zijn crash en de moeizame weg terug, over de vicieuze cirkel van drugsexcessen, therapieën en steeds opnieuw hervallen. 'Ik had zo'n nood aan alcohol, dat ik reeds op de korte terugweg van de kiosk naar mijn woning een slok van de fles vodka moest nemen.'

'We staan altijd alleen met onze verslaving', schrijft hij. 'Het speelt daarbij geen rol hoeveel geld men heeft, met wie men bevriend is of uit welke familie men komt. Uiteindelijk moeten we er zelf mee in het reine komen.'

Klappen

Biden heeft het voorts ook over de zware klappen die de familie Biden heeft moeten incasseren. Vooral de dood van zijn broer Beau hakte er bij Hunter diep in. 'Ik heb me nog nooit zo eenzaam gevoeld als na de dood van Beau. Ik verloor alle hoop.'

Alleen door de 'onvoorwaardelijke liefde' van zijn vader en de 'eeuwige liefde' voor zijn broer kwam hij er opnieuw bovenop.

Opgevoed

Hunter is de zoon van Biden uit zijn eerste huwelijk. Bij een auto-ongeval in 1972 kwamen zijn toenmalige vrouw Neilia en hun dochter Naomi om het leven. Zonen Beau en Hunter, die beiden gewond raakten, werden daarna opgevoed door Joe als alleenstaande vader totdat hij zijn huidige echtgenote Jill leerde kennen. Ook nadien bleef het gezin niet van het noodlot gespaard, toen Beau in 2015 op 46-jarige leeftijd overleed aan een hersentumor.

Tijdens de presidentsverkiezingen van 2020 bracht Hunter zijn vader Joe Biden in nauwe schoentjes omwille van vermeende belangenvermenging in Oekraïne

