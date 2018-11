Zonen vermoorde journalist Khashoggi zouden vader graag begrafenis geven

De twee zonen verklaarden ook er vertrouwen in te hebben dat diegenen die verantwoordelijk zijn voor de dood van hun vader, voor de rechtbank zullen gebracht worden. 'Alles wat we op dit moment willen is hem begraven in Al-Baqi (de begraafplaats in Medina in Saoedi-Arabië, nvdr.) met de rest van de familie', aldus de oudste zoon Salah. 'Ik heb hierover gepraat met de Saoedische autoriteiten en ik hoop dat het snel kan gebeuren.'

'De koning heeft beklemtoond dat iedereen die betrokken is, voor de rechter zal moeten verschijnen. Ik geloof erin, dit zal gebeuren', klonk het nog.

Beide broers omschreven hun vader als een 'gematigd man' die 'hield van zijn land en geloofde in de monarchie'.

Over de mogelijke rol van het Saoedische koningshuis bij de dood van Khashoggi lieten ze zich niet uit. 'Ik hoop echt dat, om het even wat er gebeurd is, het niet pijnlijk was voor hem en het snel is gebeurd. Of dat hij een vredevolle dood stierf', aldus Abdullah. Zijn broer zei 'enkel te wachten tot de feiten bekend zijn. Ik weet dat hij dood is'.

Volgens de openbaar aanklager in Istanbul werd de journalist gewurgd kort nadat hij het Saoedische consulaat in Istanbul binnenkwam. Zijn lichaam werd in stukken gesneden en gedumpt. Volgens Turkije ging het om een geplande operatie, waarbij de opdrachtgevers deel uitmaken van de hoogste Saoedische kringen.