Zonder de economische sancties waaraan Venezuela onderworpen is had het land al de coronavaccins kunnen kopen die het nodig heeft. Dat heeft de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken Jorge Arreaza woensdag gezegd.

'Als de Venezolaanse fondsen (in het buitenland) niet geblokkeerd zouden zijn, hadden we drie maanden geleden de 30 miljoen vaccins gekocht die het land nodig heeft', verklaarde Arreaza in een interview aan het Franse persagentschap AFP.

Maar 'aangezien de fondsen geblokkeerd zijn, staan we waar we staan. Er komen wat Russische en Chinese vaccins binnen, maar we proberen via het Covax-mechanisme om met degenen die onze middelen blokkeren overeenkomsten te sluiten om ze te deblokkeren. We vragen ook aan de Bank of England om het geld van ons goud vrij te geven maar ze doen het niet', aldus de minister.

Venezuela registreerde volgens officiële cijfers tot hiertoe sinds het begin van de pandemie zo'n 165.000 besmettingen en iets minder dan 1.700 overlijdens. De oppositie en ngo's schatten echter dat de cijfers een zware onderschatting zijn. Het land startte midden maart met de vaccinatiecampagne en gebruikt daarvoor het Russische vaccin Spoetnik V en het Chinese Sinopharm. Van de 10 miljoen doses die met Moskou zijn overeengekomen, ontving Venezuela er inmiddels 250.000.

