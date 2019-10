Ook na de dood van Abu Bakr al-Baghdadi dreigt het concept van het kalifaat aanlokkelijk te blijven.

Met de dood van Abu Bakr al-Baghdadi verdwijnt het gezicht van de Islamitische Staat in Irak en de Levant. Het is verleidelijk om in de zelfverklaarde kalief louter een extremistische wreedaard te zien. Maar we moeten ook erkennen dat hij erin geslaagd is om - ondanks een voortdurende staat van oorlog - een functionerende overheid op poten te zetten, die op haar hoogtepunt meer dan 10 miljoen burgers verenigde.

...