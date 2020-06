Zondag worden over de hele wereld rivieroevers schoongemaakt van plastic. Door de covid-19-epidemie gebeurt dat dit jaar niet tijdens grote bijeenkomsten, maar verdeeld over meer dan tweehonderd kleine, plaatselijke acties.

Jaarlijks komt meer dan 8 miljard kilogram plastic afval in de oceanen terecht, met desastreuze gevolgen voor het milieu, het zeeleven en de menselijke gezondheid. Een groot deel van dat plastic bereikt de zee via rivieren.

River Cleanup organiseert al enkele jaren opruimacties met vrijwilligers om de oevers van rivieren schoon te maken en zo ook het bewustzijn rond plasticvervuiling op te krikken.

Ook zondag is het opnieuw zo ver, maar door de coronacrisis zijn de acties heel anders: geen grote opruimacties, maar meer dan tweehonderd kleinschalige, plaatselijke acties van Brussel, Tokio en New York tot in China, Sri Lanka, Palestina en Zuid-Afrika. Vrijwilligers dragen handschoenen en waar dat verplicht is ook mondmaskers.

'Met kleinschalige, individuele en vooral coronaproof acties langs rivieren en oevers wil River Cleanup bewustwording creëren bij de mensen en hen een deel van de oplossing maken', zegt Arno Doggen, River Warrior bij River Cleanup.

Meer plastic door corona

De actie komt op het juiste moment, zegt River Cleanup, aangezien het coronavirus ervoor zorgt dat er weer meer plastic in omloop is. Sommige steden stellen een verbod op wegwerpplastic uit, en consumenten kiezen weer sneller voor verpakte producten.

'Jaarlijks komt er acht miljard kilogram plastic in de oceanen terecht en de coronacrisis brengt nog meer plastic in omloop', zegt Vlaming Thomas de Groote, de oprichter van River Cleanup. 'Denk bijvoorbeeld aan mondmaskers en handschoenen, maar ook de grote stijging van afhaalproducten. Helaas eindigt een deel van deze verpakkingen en producten ook in de natuur. Tijd voor actie dus. Iedereen kan deelnemen aan River Cleanup World met een individuele actie, helemaal in lijn met de huidige coronaregels.'

Een eigen opruimactie kan je registreren via https://www.river-cleanup.org/nl/organise

