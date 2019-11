Benjamin Netanyahu is nu officieel in beschuldiging gesteld voor corruptie. Maar aan opstappen denkt hij niet.

Aan politiek drama heeft Israël dezer dagen geen gebrek. Na de verkiezingen in september mislukte eerst Benjamin 'Bibi' Netanyahu in een poging om een meerderheid te vinden voor zijn rechts-religieuze coalitie. Vorige week moest ook Benny Gantz toegeven dat hij niet genoeg parlementsleden voor het kamp rond zijn centrumpartij Blauw en Wit kan winnen. Het parlement heeft nu zelf nog twee weken om te vermijden dat het land voor een derde keer in minder dan een jaar naar de stembus moet. Of Netanyahu dan nog kandidaat zou zijn...