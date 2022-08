Zittend president en regeringspartij winnen verkiezingen in Angola

Joao Lourenço mag aan een tweede termijn als president van Angola beginnen. Regeringspartij MPLA (Volksbeweging voor de Bevrijding van Angola) heeft de verkiezingen in het land in het zuidwesten van Afrika gewonnen, met 51,7 procent van de stemmen. Dat heeft de kiescommissie donderdagavond bekendgemaakt, met 97,3 procent van de stemmen geteld. De MPLA haalt 124 van de 220 zetels in het parlement binnen.

De verkiezingsoverwinning van de MPLA betekent automatisch een tweede vijfjarige termijn voor de 68-jarige Lourenço. Waarnemers hadden een spannende stembusgang verwacht, omdat oppositiepartij Unita onder leiding van Adalberto Costa Junior, bijgenaamd ACJ, erin geslaagd was om de stedelijke jongeren achter zich te krijgen. De straat uit al langer zijn ongenoegen over de regeringspartij, omdat het land, ondanks olie in de bodem, in zware economische moeilijkheden verkeert. Unita haalde 44,5 procent van de stemmen binnen en 90 zetels in het parlement.

Angola kent geen aparte presidentsverkiezingen: de leider van de partij die beschikt over een gewone meerderheid wordt president. Lourenço’s Volksbeweging voor de Bevrijding van Angola leidt het land al sinds Angola in 1975 onafhankelijk werd van Portugal, maar kreeg bij de verkiezingen van woensdag/gisteren dus voor het eerst duidelijke concurrentie van Unita. In 2017, bij de vorige verkiezingen, was MPLA nog goed voor 61 procent van de stemmen, tegen 27 procent voor Unita. De twee partijen stonden ook al tegenover elkaar tijdens de burgeroorlog die, met tussenpozen, duurde van 1975 tot 2002.

Onder Lourenço’s voorganger José Eduardo dos Santos, in juli in Barcelona overleden, tierde de corruptie welig en was het vooral zijn entourage die de opbrengsten van de olierijkdom op zak kon steken. Zowat 14 miljoen Angolezen konden woensdag gaan stemmen. Er werden geen incidenten gesignaleerd.