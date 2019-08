Fake news en desinformatie op het internet worden subtieler naarmate technologiebedrijven strenger optreden. Tegelijk blijven niet-Engelstalige regio's met dezelfde problemen kampen, zegt de Canadese onderzoeksjournalist en fakenewsexpert Craig Silverman. 'Fake news is globaal, maar de aanpak ervan niet.'

De Canadese onderzoeksjournalist Craig Silverman heette al een expert in fake news en online desinformatie nog voor het grote publiek bekend raakte met de rol ervan bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Als verslaggever bij nieuwswebsite BuzzFeed ontmaskerde Silverman een fakenewsfabriek gerund door Macedonische tieners en daarnaast is hij de auteur van een aantal boeken over mediakritiek, cybersecurity en online desinformatie.

