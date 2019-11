analyse

Zijn Elizabeth Warren en Bernie Sanders te links om te kunnen winnen van Trump?

Jeroen Kraan Correspondent in de Verenigde Staten

Over minder dan drie maanden worden in de Amerikaanse deelstaat Iowa de eerste stemmen uitgebracht in de Democratische voorverkiezingen, die zullen bepalen wie het over een jaar opneemt tegen president Donald Trump. Progressieve kandidaten doen het steeds beter in de peilingen, maar toch slaat bij de Democraten de twijfel toe: zijn Bernie Sanders en Elizabeth Warren te links om te kunnen winnen van Trump?

De koplopers in de strijd om de Democratische nominatie: Bernie Sanders, Joe Biden en Elizabeth Warren. © Reuters

Wie deze week de nieuwste peiling van The Washington Post en ABC News doornam, zou denken dat er voor de Democraten geen vuiltje aan de lucht is. In een hypothetische strijd tussen president Donald Trump en verschillende Democratische tegenstanders, verliest Trump in alle gevallen ruim.

