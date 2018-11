Zeventig jaar Europa: 'Vladimir Poetin komt niet in de buurt van Adolf Hitler'

'Misschien horen we vandaag wel zwakke echo's van de jaren dertig', antwoordt Ian Kershaw als ik hem ernaar vraag. 'Maar als je de vergelijking goed genoeg maakt, zie je eerder de verschillen dan de gelijkenissen.' Kershaw schreef met Een naoorlogse achtbaan een geschiedenis van de voorbije zeventig jaar in Europa, maar de Brit - ondertussen zelf 75 - is in de eerste plaats een gezaghebbend expert van de Tweede Wereldoorlog, met een gelauwerde tweedelige biografie van Adolf Hitler op zijn naam. De vraag lag dus wat voor de hand. 'De verschillen zijn echt groot. De economische crisis van 2008 was niet van dezelfde orde als de depressie in de jaren dertig, het populisme dat we vandaag zien is geen fascisme, en er lopen ook geen paramilitaire groeperingen door de straten. Vandaag speelt racisme wel weer vaker op, maar het protest daartegen is net zo goed veel sterker dan vroeger. Er is ook helemaal niemand die de vrede in Europa op zo'n manier als Adolf Hitler bedreigt. Vladimir Poetin komt niet in de buurt.'

