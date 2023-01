Zeventien doden en 22 gewonden bij verkeersongeval in oosten van China

Bij een zwaar verkeersongeval in het oosten van China zijn zondag zeventien mensen om het leven gekomen. Er werden ook 22 gewonden naar het ziekenhuis overgebracht, zo hebben de Chinese staatsmedia meegedeeld.

Het ongeval deed zich rond 1 uur ’s nachts voor in de omgeving van Nanchang, in de provincie Jiangxi. Een vrachtwagen reed in op een groep mensen aan een crematorium. De slachtoffers hadden zich opgesteld aan de kant van de weg, voor een offerande ter nagedachtenis van een overledene. Ze wilden de volgende ochtend een afscheidsplechtigheid in het crematorium bijwonen, melden omwonenden aan het nieuwsagentschap Xinhua.

De exacte oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht, zo klinkt het op de staatszender CCTV. Ongeveer een uur na het ongeval heeft de wegpolitie van Nanchang wel een waarschuwing uitgestuurd voor de hevige mist in de regio. “De zichtbaarheid is slecht, wat tot verkeersongevallen kan leiden”, zo is meegedeeld.