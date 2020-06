Minstens zeven politieagenten van de Amerikaanse stad Minneapolis hebben ontslag genomen, sinds de dood van George Floyd tijdens een hardhandig politieoptreden in de stad.

Casper Hill, woordvoerder van de stad, bevestigde aan de Minneapolis Star Tribune dat de agenten zijn opgestapt. Nog eens zeven agenten staan op het punt het departement te verlaten. Verschillende andere agenten moest overtuigd worden om te blijven, aldus de krant.

De ongewoon grote uitstroom komt er nu het mensenrechtendepartement van de staat Minnesota een onderzoek naar de politiedienst voert. Ook wordt er opgeroepen om de politiedienst niet meer te financieren of om de dienst te ontmantelen. De politieagenten voelen zich verkeerd begrepen, aldus functionarissen aan de krant.

Sinds de dood van Floyd vinden in de Verenigde Staten grote protesten plaats tegen politiegeweld en racisme. Floyd overleed nadat politieagent Derek Chauvin gedurende bijna 9 minuten zijn knie in de nek van Floyd had geduwd, terwijl het slachtoffer om zijn leven smeekte. Chauvin en drie andere agenten die betrokken waren, zijn ontslagen, opgepakt en aangeklaagd.

Het Democratische parlementslid Ilhan Omar zei zondag dat het politiedepartement moet worden ontmanteld. 'Je kan een departement niet hervormen dat rot is tot op de wortel, maar je kan herbouwen', zei ze aan CNN. Ze vertegenwoordigt een deel van Minneapolis.

Vrijdag keurde het stadsbestuur van Minneapolis nog een resolutie goed, waarmee een proces van een jaar wordt opgestart om het publieke veiligheidssysteem wordt hervormd.

Komende week beslissing over aanklacht na dodelijk politieoptreden Atlanta

Ondertussen werd zondag ook bekend dat de politieofficier die een zwarte man in de Amerikaanse stad Atlanta heeft neergeschoten, mogelijk komende week wordt aangeklaagd. Dat deelde Paul Howard, de openbaar aanklager van Fulton County, zondag mee.

Voor hij beslist over een mogelijke aanklacht, worden twee getuigen verhoord. Het kantoor van de aanklager 'ervaart ook enige moeilijkheid in het verkrijgen van alle beelden van body- en dashcams van het politiedepartement van Atlanta', staat nog in een verklaring van Howard.

Een politieagent schoot vrijdagavond op de 27-jarige Rayshard Brooks aan een fastfoodrestaurant in Atlanta. Brooks had zich verzet tegen zijn arrestatie en een stroomstootwapen van een agent bemachtigd, aldus het Georgia Bureau of Investigation (GBI), het justitieel onderzoeksbureau van de staat Georgia. Brooks bezweek later aan zijn verwondingen.

'Hij leek geen enkele bedreiging te vormen, dus het feit dat dit escaleerde in zijn dood lijkt oneerlijk', aldus Howard aan de Amerikaanse zender CNN. 'Als dat schot was afgevuurd voor een andere reden dan het redden van het leven van die agent of om verwondingen bij hem of anderen te vermijden, dan was het vuren niet gerechtvaardigd door de wet', zei hij ook.

De bewuste agent in Atlanta is ontslagen. Het hoofd van de politie in de stad, Erika Shields, stapte op.

Casper Hill, woordvoerder van de stad, bevestigde aan de Minneapolis Star Tribune dat de agenten zijn opgestapt. Nog eens zeven agenten staan op het punt het departement te verlaten. Verschillende andere agenten moest overtuigd worden om te blijven, aldus de krant. De ongewoon grote uitstroom komt er nu het mensenrechtendepartement van de staat Minnesota een onderzoek naar de politiedienst voert. Ook wordt er opgeroepen om de politiedienst niet meer te financieren of om de dienst te ontmantelen. De politieagenten voelen zich verkeerd begrepen, aldus functionarissen aan de krant. Sinds de dood van Floyd vinden in de Verenigde Staten grote protesten plaats tegen politiegeweld en racisme. Floyd overleed nadat politieagent Derek Chauvin gedurende bijna 9 minuten zijn knie in de nek van Floyd had geduwd, terwijl het slachtoffer om zijn leven smeekte. Chauvin en drie andere agenten die betrokken waren, zijn ontslagen, opgepakt en aangeklaagd. Het Democratische parlementslid Ilhan Omar zei zondag dat het politiedepartement moet worden ontmanteld. 'Je kan een departement niet hervormen dat rot is tot op de wortel, maar je kan herbouwen', zei ze aan CNN. Ze vertegenwoordigt een deel van Minneapolis. Vrijdag keurde het stadsbestuur van Minneapolis nog een resolutie goed, waarmee een proces van een jaar wordt opgestart om het publieke veiligheidssysteem wordt hervormd.Ondertussen werd zondag ook bekend dat de politieofficier die een zwarte man in de Amerikaanse stad Atlanta heeft neergeschoten, mogelijk komende week wordt aangeklaagd. Dat deelde Paul Howard, de openbaar aanklager van Fulton County, zondag mee.Voor hij beslist over een mogelijke aanklacht, worden twee getuigen verhoord. Het kantoor van de aanklager 'ervaart ook enige moeilijkheid in het verkrijgen van alle beelden van body- en dashcams van het politiedepartement van Atlanta', staat nog in een verklaring van Howard. Een politieagent schoot vrijdagavond op de 27-jarige Rayshard Brooks aan een fastfoodrestaurant in Atlanta. Brooks had zich verzet tegen zijn arrestatie en een stroomstootwapen van een agent bemachtigd, aldus het Georgia Bureau of Investigation (GBI), het justitieel onderzoeksbureau van de staat Georgia. Brooks bezweek later aan zijn verwondingen. 'Hij leek geen enkele bedreiging te vormen, dus het feit dat dit escaleerde in zijn dood lijkt oneerlijk', aldus Howard aan de Amerikaanse zender CNN. 'Als dat schot was afgevuurd voor een andere reden dan het redden van het leven van die agent of om verwondingen bij hem of anderen te vermijden, dan was het vuren niet gerechtvaardigd door de wet', zei hij ook. De bewuste agent in Atlanta is ontslagen. Het hoofd van de politie in de stad, Erika Shields, stapte op.