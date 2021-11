In het noordoosten van Colombia, vlakbij de grens met Venezuela, zijn zeven mensen ontvoerd, vermoedelijk door dissidenten van de rebellenbeweging Farc. Dat hebben de autoriteiten maandag gemeld.

De zeven wonen in El Tarra, een dorp in het departement Nord Santander. 'Sommigen hebben winkels, anderen zijn Venezolanen die werken in de velden. Het zijn mensen die we kennen', aldus de burgemeester van het dorp op de lokale radio. Volgens de politie is een dissidente commendant van de Farc, 'Pedro', verantwoordelijk voor de ontvoering.

Op een video verspreid via de sociale media zijn de gijzelaars te zien in een bos, met twee gewapende mannen in uniform. Verder in de video is 'commandant Pedro' te zien, die een waarschuwing uitstuurt aan de Venezolaanse migranten die hun land ontvluchten richting Colombia om er misdaden te plegen. Er leven vandaag 2 miljoen Venezolanen in Colombia, die de diepe economische en politieke crisis in hun land zijn ontvlucht.

Volgens de burgemeester van El Tarra is een humanitaire commissie op poten gezet, bestaande uit de lokale autoriteiten en katholieke geestelijken, om over de vrijlating van de gijzelaars te onderhandelen. In de regio Nord Santander lopen de spanningen tegenwoordig hoog op. De cocaproductie bloeit er sterk en er opereren verschillende gewapende groepen: dissidenten van de Farc, de linkse rebellen van ELN, paramilitairen en drugsbendes.

