Zeven Belgen opgepakt tijdens rellen gele hesjes in Parijs

Zaterdag ontaardde de actie van de 'gele hesjes' tegen het Franse regeringsbeleid in zwaar geweld. Er werden in de Franse hoofdstad winkels geplunderd en er werd brand gesticht.

Daarbij werden zeven Belgen opgepakt, bevestigt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken zondag. De omstandigheden waarin dat gebeurde zijn nog niet duidelijk. De Belgische ambassade is in contact met verscheidene politiecommissariaten in een poging om meer informatie te krijgen. Buitenlandse Zaken weet tot dusver evenmin waarom de Belgen zijn opgepakt.

Op beelden was zaterdag al te zien hoe een relschopper getooid met de Belgische vlag stenen gooide naar een politiewagen.

Brandstichting en plunderingen

In Parijs zijn op de Champs Elysées zaterdagnamiddag verscheidene winkels in brand gestoken bij rellen tijdens de betoging van de gele hesjes. Ook heel wat winkels, vooral kledingzaken, werden geplunderd. Als gevolg van de nieuwe opstoot van geweld besloot president Emmanuel Macron vervroegd terug te keren naar de hoofdstad.

Delen President Emmanuel Macron, op weekend in het Franse ski-oord La Mongie, besloot zijn verblijf in te korten en vervroegd naar Parijs terug te keren. Er kwam heel wat kritiek op zijn afwezigheid tijdens de rellen.

Onder meer de luifel van het bekende restaurant Le Fouquet's stond in brand. Ook aan winkels van onder meer Foot Locker, Longchamp en restaurant Léon de Bruxelles werd brand gesticht. De Franse politie kwam tussenbeide met traangas. Er werd onder meer geplunderd bij winkels van Zara, Lacoste en Celio.

Bij een brand in een gebouw in de buurt van de Champs Elysées vielen zaterdag elf lichtgewonden. Op de benedenverdieping van het gebouw is een bank gevestigd.

De Franse premier Edouard Philippe heeft het geweld al scherp veroordeeld. 'Onaanvaardbaar', aldus de Franse premier, die zaterdag ter plaatse kwam om de ordediensten te bedanken voor hun inzet.

Er werden in totaal 151 mensen opgepakt, klonk het zaterdag omstreeks 19.00 uur. Er vielen ook 27 gewonden bij de manifestanten, 17 bij de ordediensten en één brandweerman raakte gewond.

President Emmanuel Macron, op weekend in het Franse ski-oord La Mongie, besloot zijn verblijf in te korten en vervroegd naar Parijs terug te keren. Er kwam heel wat kritiek op zijn afwezigheid tijdens de rellen.

In totaal kwamen zaterdag meer dan 32.000 mensen in Frankrijk op straat in het kader van het protest van de gele hesjes tegen het Franse regeringsbeleid, van wie zowat 10.000 in Parijs. Van hen waren er volgens minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner zowat 1.500 die 'ultra gewelddadig' zijn.

Aanvankelijk was er slechts sprake van drie arrestaties, die informatie werd aangepast.