Bij een schietpartij in de New Yorkse metro zijn dinsdag in totaal zestien mensen gewond geraakt. Dat heeft een woordvoerster van de New Yorkse brandweer dinsdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie ter plaatse.

Tien van de zestien gewonden hebben schotwonden opgelopen, zo werd ook meegedeeld. De anderen raakten gewond door rookinhalatie, door scherven of door de paniek die uitbrak. Vijf van de gewonden bevinden zich in kritieke, maar stabiele toestand. Niemand van hen zou levensbedreigende verwondingen hebben opgelopen.

Politiecommissaris Keechant Sewell zei op die persconferentie dat de dader in een rijdend metrostel op de N-lijn een rookbom had geopend bij het binnenrijden van het metrostation "36th Street" in Brooklyn.

Terwijl het voertuig zich met rook vulde, opende de verdachte, die een gasmasker had opgezet, het vuur. Er werden ook reizigers op het perron geraakt. De schietpartij wordt voorlopig niet onderzocht als een daad van terrorisme, zo beklemtoont de politie ook.

Over de motieven van de dader bestaat nog geen duidelijkheid. De verdachte is nog altijd voortvluchtig. Er wordt momenteel volop gezocht naar een zwaargebouwde zwarte man van zowat 1,65 met groot, die in de New Yorkse metro een groen fluohesje droeg. In eerdere berichten was nog sprake van een oranje hesje.

Tien van de zestien gewonden hebben schotwonden opgelopen, zo werd ook meegedeeld. De anderen raakten gewond door rookinhalatie, door scherven of door de paniek die uitbrak. Vijf van de gewonden bevinden zich in kritieke, maar stabiele toestand. Niemand van hen zou levensbedreigende verwondingen hebben opgelopen. Politiecommissaris Keechant Sewell zei op die persconferentie dat de dader in een rijdend metrostel op de N-lijn een rookbom had geopend bij het binnenrijden van het metrostation "36th Street" in Brooklyn. Terwijl het voertuig zich met rook vulde, opende de verdachte, die een gasmasker had opgezet, het vuur. Er werden ook reizigers op het perron geraakt. De schietpartij wordt voorlopig niet onderzocht als een daad van terrorisme, zo beklemtoont de politie ook. Over de motieven van de dader bestaat nog geen duidelijkheid. De verdachte is nog altijd voortvluchtig. Er wordt momenteel volop gezocht naar een zwaargebouwde zwarte man van zowat 1,65 met groot, die in de New Yorkse metro een groen fluohesje droeg. In eerdere berichten was nog sprake van een oranje hesje.