Zes Russische matrozen ontvoerd voor Afrikaanse westkust

De zes Russen bevonden zich op een containerschip met 24 mensen aan boord in de Golf van Guinee. Volgens de Russische ambassade in het West-Afrikaanse land Benin werden ze woensdag door piraten overmeesterd en ontvoerd. Ook de kapitein van het schip is meegenomen. Voor de kust van West-Afrika komen wel vaker ontvoeringen voor. Gijzelnemers stelen de lading van de schepen en nemen de bemanningsleden mee voor losgeld.