Zes Palestijnen door Hamas ter dood veroordeeld voor collaboratie met Israël

Drie van de veroordeelden zullen opgehangen worden, drie anderen neergeschoten. Het is onduidelijk wanneer de straffen uitgevoerd worden. De mannen en vrouw zijn tussen de 26 en 55 jaar oud.

Daarnaast werden zeven andere Palestijnen veroordeeld tot 6 tot 15 jaar gevangenisstraf en dwangarbeid voor collaboratie. In november ontmaskerden Hamas-strijders een geheime Israëlische eenheid in de Gazastrook, waarop een gewelddadig vuurgevecht ontstond. Vervolgens schoten militante Palestijnen honderden raketten naar Israël. De Israëlische luchtmacht reageerde met luchtaanvallen. Kort daarna pakte Hamas volgens bronnen drie vermoedelijke collaborateurs op.

De Palestijnen zouden de Israëlische eenheid geholpen hebben om in het kustgebied door te dringen, klinkt het. Nasser Suleiman van het militaire rechtswezen waarschuwde dat 'collaboratie met de Israëlische bezetters gevaarlijk is en dat er zware straffen op staan.' In 2016 werden voor het eerst sinds Hamas de macht greep in 2007 mensen ter dood veroordeeld.

Volgens de Palestijnse wet moeten beslissingen van de rechtbank goedgekeurd worden door de Palestijnse president Mahmoed Abbas. Omdat het water tussen Hamas en de Palestijnse autoriteit, die internationaal erkend wordt, diep is, vraagt de beweging geen toestemming aan Abbas. De EU, Israël en de VS beschouwen Hamas als een terroristische organisatie