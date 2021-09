Bijna twee weken na hun spectaculaire ontsnapping uit een zwaarbeveiligde Israëlische gevangenis zitten de zes Palestijnse gedetineerden opnieuw achter de tralies. De twee laatste voortvluchtigen zijn zondagochtend gevat op de Westelijke Jordaanoever.

De zes Palestijnen, opgesloten vanwege anti-Israëlisch geweld, waren op 6 september ontsnapt uit de gevangenis van Gilboa door middel van een zelfgegraven tunnel. Aan Palestijnse kant werden ze opgevoerd als helden, maar Israël spaarde kosten noch moeite om hen opnieuw bij de kraag te vatten. Er werden onder meer soldaten en drones ingezet.

Eind vorige week hadden de Israëli's al vier verdachten opgepakt in de regio van Nazareth in het noorden van Israël, en zondagochtend kon het leger bij het krieken van de dag ook de laatste twee voortvluchtigen onderscheppen bij een operatie in Jenin op de Westelijke Jordaanoever. Het gaat om Ayham Kamamji en Mounadel Infeiat, twee leden van de Islamitische Jihad.

