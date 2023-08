Zes maanden geleden schrikte aardbeving Turkije en Syrië op

Zes maanden geleden, op 6 februari, troffen twee bevingen met een kracht van 7,7 en 7,6 het zuiden van Turkije en het noorden van Syrië. De gevolgen waren dramatisch: meer dan 55.000 doden, duizenden gewonden en miljoenen mensen verloren plotsklaps hun thuis. Meer dan negen miljoen mensen leden op een of andere manier onder de ramp, onder wie drie miljoen ontheemden.

Onmiddellijk na de bevingen volgden dagen van wanhoop, angst en verdriet. Families probeerden vermiste gezinsleden onder het puin te zoeken, buitenlandse overheden en organisaties stuurden hulp, terwijl de binnenlandse reactie eerder traag op gang kwam.

Op een internationale donorconferentie begin maart werd 7 miljard euro ingezameld. Naast de miljoenen aan humanitaire hulp, stuurde ons land een team van B-FAST naar de Turkse stad Kirikhan, in de zwaar getroffen provincie Hatay, waar het een veldhospitaal oprichtte. Daar behandelden meer dan zeventig Belgische hulpverleners 22 dagen lang ruim 3.500 patiënten, van wie bijna een derde kinderen.

Hierna heeft België het veldziekenhuis overgedragen aan Turkije. Ook Consortium 12-12, bestaande uit zeven lidorganisaties die noodhulp organiseren, lanceerde een oproep tot solidariteit. Tot 31 juli konden Belgen daarop ingaan om te doneren.

Het Consortium 12-12 haalde in totaal zowat ruim 15 miljoen euro op. Al snel na de beving klonk kritiek op de trage reactie van de regering van president Recep Tayyip Erdogan. De oppositie hoopte dat dit de doodsteek zou zijn voor de 69-jarige politicus en zijn AK-partij, maar bij de verkiezingen slaagde de ‘moderne sultan’ er dan toch in om een vervolg te breien aan zijn twintig jaar durende heerschappij. In een beslissende tweede ronde schakelde hij zijn rivaal Kemal Kilicdaroglu uit.

De humanitaire hulp aan Syrië, onder andere van de VN, moest via buurland Turkije binnenkomen. Daarvoor gaf Damascus de toestemming om grensovergangen open te stellen naar de door de aardbeving getroffen rebellengebieden. Na de aardbeving nam de diplomatieke activiteit met Syrië wel opnieuw toe. Zo maakte Damascus na elf jaar opnieuw zijn opwachting bij een vergadering van de Arabische Liga.

Op 7 mei volgde een nieuwe stap in de diplomatieke toenadering: herstel van het Syrische regime door de Liga. Sindsdien lijkt president Bashar al-Assad stapvoets uit de diplomatieke isolatieput te klimmen waar hij sinds het uitbreken van de burgeroorlog in zijn land in 2011 was ingelopen.