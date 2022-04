Bij een ontploffing in een café op een militaire basis in de Oost-Congolese stad Goma zijn donderdagavond zes doden gevallen. Dat heeft de militaire gouverneur Constant Ndima vrijdag gemeld. Eerder was sprake van acht doden en drie gewonden. Volgens de gouverneur zou een zelfgemaakt explosief de explosie hebben veroorzaakt.

Het onderzoek naar de precieze oorzaak van de ontploffing loopt nog. AFP-journalisten die ter plaatse gingen, zagen aan flarden gereten lichamen, een voertuig met een verbrijzelde voorruit, kapotte stoelen, bloed op de grond, een ambulance en mensen in tranen.

Regeringswoordvoerder Patrick Muyaya liet donderdagavond op Twitter weten dat de militaire gouverneur in Noord-Kivu, de provincie waarvan Goma de hoofdstad is, Kinshasa op de hoogte had gebracht van een ontploffing 'in een café in kamp-Katindo in Goma'. 'De diensten worden al ontplooid voor de eerste onderzoeken', aldus nog Muyaya, die de bevolking opriep tot kalmte.

Net als in de naburige provincie Ituri geldt ook in Noord-Kivu sinds mei vorig jaar de noodtoestand. Sindsdien heeft het leger het bestuur in handen, om zo beter te kunnen optreden tegen de vele gewapende groeperingen die in de regio actief zijn.

Voorlopig zijn die inspanningen tevergeefs, want de vrede is de voorbije maanden verre van teruggekeerd. Goma en omgeving bleven de voorbije maanden wel relatief gespaard van het geweld dat onder meer door de Allied Democratic Forces gepleegd wordt.

Die van oorsprong Oegandese rebellenbeweging beroept zich op banden met de terreurbeweging Islamitische Staat en zaait al jaren dood en verderf in en rond het noordelijker gelegen Beni. Eind november is het Congolese regeringsleger samen met de Oegandese strijdkrachten een operatie gestart tegen deze ADF.

