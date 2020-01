Zes vrijwillige brandweermannen zijn in de Australische deelstaat New South Wales (NSW) zwaargewond geraakt toen hun brandweerwagen crashte. Dat meldt de lokale politie vrijdag.

Er is een onderzoek gestart naar het ongeval dat donderdagavond plaatsvond toen de brandweermannen een bosbrand nabij Clyde Mountain aan de zuidkust van het land probeerden te blussen. 'Alle zes crewleden slaagden erin uit het voertuig te geraken', aldus de politie.

De slachtoffers werden ter plaatste verzorgd voordat ze naar het ziekenhuis zijn gebracht. Ze zijn er ernstig aan toe, maar ze zijn niet in levensgevaar. De bestuurder van de brandweerwagen moest verplicht een alcoholtest ondergaan.

'Je kan duidelijk zien dat de omstandigheden zwaar zijn en dat de vrijwilligers tot het uiterste gaan om onze gemeenschap en levens te beschermen', verklaarde viceminister-president van NSW John Barilaro op de Australische radiozender ABC.

Donderdag stortte nog een blusvliegtuig neer. Daarbij kwamen drie Amerikaanse bemanningsleden om het leven. Het ongeval gebeurde in bergachtig gebied in NSW. De oorzaak van het ongeval was vrijdag nog niet bekend, meldt de politie.

Ondertussen bereiken de branden de buurt van hoofdstad Canberra. Daar werd de luchthaven uit voorzorg gesloten. In Sydney en de meeste delen van de staat is de luchtkwaliteit weer verslechterd door de rook van de bosbranden en het stof.

