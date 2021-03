Bij een zware ontploffing voor een kerk in het Indonesische Makassar zijn zondag zeker negen gewonden gevallen. De politie gaat uit van een zelfmoordaanslag.

Dat melden lokale media.

Op televisiebeelden zijn beschadigde auto's te zien. Er zijn meerdere ziekenwagens ter plaatse en de politie heeft een veiligheidszone ingesteld. Zeker negen mensen raakten gewond: vijf medewerkers van de kerk en vier gelovigen.

De dader is volgens de politie gestorven. 'Het lichaam dat ter plaatse werd gevonden, is vermoedelijk van de dader', aldus de lokale politiechef.

Nadien voegde de nationale politie toe dat er sprake is van twee daders, die op een motor reden. 'Twee personen reden op een motor toen de explosie zich voordeed aan de hoofdingang van de kerk. De aanvallers poogden de perimeter van de kerk binnen te dringen', aldus de woordvoerder van de nationale politie. 'De motor is volledig vernield en er zijn lichaamsdelen gevonden.'

De speurders verzamelen nu alle lichaamsdelen en proberen te achterhalen of het om mannen of vrouwen gaat, klinkt het ook.

De explosie vond plaats toen de mis net was afgelopen. 'We waren net klaar met de mis en de mensen gingen naar huis toen het gebeurde', zei een priester op Metro TV. Volgens hem heeft een parochiaan proberen te voorkomen dat 'een zelfmoordterrorist'de kerk probeerde binnen te komen.

Kerken zijn in het verleden het doelwit geweest van extremisten in Indonesië, het land met de meeste moslims ter wereld.

