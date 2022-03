Voor de Oekraïense president Volodymyr Zelensky is Jeruzalem een mogelijke locatie voor onderhandelingen met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin.

'Het is vandaag niet constructief om elkaar in Rusland, in Oekraïne of Wit-Rusland te zien', zei Zelensky aan journalisten. 'Dat zijn niet de plaatsen waar we een akkoord gaan vinden over een beëindiging van de oorlog.

'Israël en Jeruzalem in het bijzonder kunnen daarbij wel een rol spelen.'

Israël

Zowel Zelensky als Poetin hadden recent herhaaldelijk telefonisch contact met de Israëlische premier Naftali Bennett. Een week geleden was Bennett nog naar Moskou gereisd voor een persoonlijke ontmoeting met Poetin.

Intussen waren er drie onderhandelingsrondes tussen een Oekraïense en Russische delegatie, in Wit-Rusland, en donderdag zagen de beide ministers van Buitenlandse Zaken elkaar in het Turkse Antalya. Die gesprekken leverden amper vooruitgang op.

Poetin had vrijdag wel gesproken over 'vooruitgang' in de onderhandelingen. Zelensky toonde zich zaterdag tevreden 'een signaal uit Rusland gekregen te hebben'. Tijdens de laatste gespreksrondes 'zijn we beginnen praten', zegt Zelensky daar zelf over. 'En Moskou stelt niet langer gewoon ultimatums, wat een fundamenteel andere aanpak is.'

Vanuit het Kremlin wordt een ontmoeting tussen Poetin en Zelensky ook niet langer uitgesloten. 'Maar eerst moeten beide delegaties en ministers hun deel doen om ervoor te zorgen dat de presidenten elkaar niet ontmoeten omwille van het proces, niet omwille van het gesprek, maar omwille van het resultaat', zei Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov vrijdag nog.

