Nancy Pelosi, de voorzitster van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, is onaangekondigd naar de Oekraïense hoofdstad Kev afgereisd. Ze had er een ontmoeting met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. De Oekraïense president heeft beelden vrijgegeven van de ontmoeting op zijn socialemediakanalen.

Pelosi bedankte Zelensky onder meer voor de Oekraïense 'strijd voor vrijheid'. Ook zei ze dat 'uw strijd een gevecht is voor iedereen'. 'Ons engagement is om er voor jullie te zijn, tot de strijd gestreden is', aldus Pelosi in een video die Zelensky publiceerde. Zelensky zei onder meer dat de VS een leider zijn in de steun aan Oekraïne, 'in de strijd tegen de Russische agressie'.

In een verklaring die Pelosi op de website van haar kantoor publiceerde, staat dat de delegatie van het Amerikaanse Congres naar Kiev was afgereisd om een duidelijke boodschap te brengen. 'Amerika staat vastberaden naast Oekraïne', zei ze. Volgens haar zei de Oekraïense president nood te hebben aan veiligheids-, economische en humanitaire steun van de Verenigde Staten.

'Onze delegatie bracht trots de boodschap over dat bijkomende Amerikaanse steun op komst is', zei ze nog. De Amerikaanse president Joe Biden kondigde immers onlangs nog aan dat hij het Congres wil laten stemmen over een extra steunpakket van 33 miljard dollar voor Oekraïne. De delegatie van het Amerikaanse Congres reist nu nog door naar Polen, waar onder meer een ontmoeting met president Andrzej Duda op de planning staat, aldus nog Pelosi.

