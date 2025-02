Zelensky bereid af te treden als president van Oekraïne in ruil voor NAVO-lidmaatschap

Volodimir Zelensky is bereid ‘onmiddellijk’ een stap opzij te zetten als president van Oekraïne, in ruil voor de toetreding van zijn land tot de NAVO. Dat heeft hij zondag meegedeeld op een persconferentie in Kiev.

“Als het om vrede voor Oekraïne gaat, dan ben ik bereid onmiddellijk mijn post te verlaten. Ik kan het inruilen voor NAVO-lidmaatschap, als die voorwaarden er zijn”, aldus de Oekraïense president.

Zelensky zegt dat zijn prioriteit ligt bij het garanderen van de veiligheid van Oekraïne. Toetreding tot de NAVO is dan de beste optie, zo klinkt het. Hij stelt bovendien dat het niet zijn ambitie is om nog tientallen jaren te regeren.

Trump

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de voorbije dagen nog stevige kritiek geuit op Zelensky en op zijn presidentschap. Zo heeft hij de Oekraïense president als “een dictator zonder verkiezingen” omschreven. Zelensky is wel degelijk democratisch verkozen. Zijn ambtstermijn is in mei vorig jaar wel afgelopen, maar wegens de aanhoudende staat van beleg hebben er nog geen nieuwe verkiezingen plaatsgevonden.

Zelensky hoopt vooral dat de Verenigde Staten ook na een mogelijke vredesdeal nog veiligheidsgaranties zullen bieden aan Oekraïne. Dat is volgen hem nodig om het land te beschermen tegen een eventuele nieuwe Russische aanval. “Veiligheidsgaranties van Trump zijn essentieel”, aldus Zelensky op de persconferentie.

Veiligheidsgaranties

Ook economische overeenkomsten, bijvoorbeeld via een grondstoffendeal, behoren tot mogelijkheden, zegt Zelensky. Maar dat kan dus enkel wanneer daar veiligheidsgaranties voor Oekraïne tegenover staan. Zelenski benadrukt ook dat de toegezegde Amerikaanse hulp van de voorbije jaren niet plots als een lening kan worden beschouwd. Oekraïne is wel bereid om voor bijkomende steun te betalen.

Maandag is het drie jaar geleden dat de Russische inval in Oekraïne plaatsvond. De Russische president Vladimir Poetin heeft zich altijd verzet tegen een eventuele toetreding tot de NAVO. Poetin heeft een mogelijk Oekraïens lidmaatschap ook aangehaald als een van de redenen voor de invasie.

De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth had eerder deze maand nog duidelijk gemaakt dat een NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne voor hem geen realistische uitkomst is van een onderhandelde oplossing voor de oorlog.