Zelenski zegt dat Oekraïne klaar is voor tegenoffensief

Oekraïne is klaar voor het langverwachte tegenoffensief om de bezette gebieden te bevrijden op de Russen. ‘Ik denk dat we daarvoor klaar zijn vandaag’, zegt hij in een interview met de Amerikaanse krant Wall Street Journal. De krant heeft een video op zijn website gepubliceerd.

Zelenski zei dat Oekraïne graag nog wat meer wapens gekregen had voor het offensief, maar dat het land niet nog maanden kan wachten. ‘We geloven erg in het succes. Ik weet niet hoeveel tijd we nodig zullen hebben’, zei hij. Volgens hem kan het offensief lang duren en kan de prijs hoog zijn.

Zelenski riep in het interview ook opnieuw op om meer Amerikaanse luchtafweersystemen van het type Patriot te leveren. Zelf legde hij het benodigde aantal op vijftig. De systemen kosten honderden miljoenen euro. Volgens de president bieden ze wel de beste bescherming van het luchtruim.

‘Vandaag is de Patriot het enige wapen dat in staat is enkele van de raketten tegen te houden die de Russische Federatie tegen onze civiele bevolking, scholen, infrastructuur en energiesystemen inzet’, zei hij. ‘Vijftig Patriot-batterijen, en de meeste mensen sterven niet.’ (BTL, ALG, MDM, VKB, nl)