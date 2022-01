De Oekraïense president Volodymyr Zelenski heeft in een videoboodschap de dreiging van een Russische inval enigszins getemperd. Zelenski haalde ook uit naar de media, die volgens hem 'massahysterie' veroorzaken.

'Het risico op een Russische inval dateert niet van vandaag en is ook niet toegenomen. Het enige wat is toegenomen, is de hype erover', aldus Zelenski. 'Nu is het niet ons land dat aangevallen wordt, maar jullie zenuwen zodat jullie constant met een angstgevoel leven', richtte Zelenski zich tot zijn landgenoten. Hij riep de Oekraïners ook op om niet massaal cashgeld af te halen. Volgens Zelenski is het doel vooral om de Oekraïense economie te verzwakken, zodat het gewicht van het land minder groot wordt. Tot slot had Zelenski ook nog een waarschuwing voor de media in petto: 'Aan de media: wees een middel tot massa-informatie en niet voor massahysterie.'