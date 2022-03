De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft sinds het begin van de Russische inval in zijn land al zeker drie moordpogingen overleefd, schrijft de vooraanstaande Britse krant The Times.

Volgens de informatie van The Times ging het om plannen voor een aanslag op Zelenski van twee verschillende groepen huurlingen: twee keer de beruchte, door het Kremlin paramilitaire Wagner-groep en één keer Tsjetsjeense soldaten.

De aanslagen mislukten dankzij informatie die aan de Oekraïense autoriteiten werd bezorgd door bronnen binnen de Russische geheime dienst FSB die tegen de oorlog in Oekraïne zijn, zo verwijst The Times naar uitspraken van de Oekraïense regering.

Staatsvijand nummer één

Volodimir Zelenski is staatsvijand nummer één voor Rusland. Het Kremlin beargumenteert - zonder concrete bewijzen - dat hij een regering neonazi's leidt die een genocide uitvoeren op de Russischtalige bevolking van Oekraïne.

The Times berichtte eerder deze week al dat 400 huurlingen van de Wagner-groep jacht maken op de Oekraïense president.

Vorige week zei ook de Belgische ambassadeur bij de NAVO, Pascal Heyman, dat alles erop wijst dat Zelenski het hoofddoel van de Russische operatie in Oekraïne is en dat 'Poetin niet zal stoppen tot het huidige bewind verwijderd is.'

Zelenski zelf heeft al aanbiedingen gekregen om geëvacueerd te worden maar lijkt vastberaden om in Kiev blijven.

Volgens de informatie van The Times ging het om plannen voor een aanslag op Zelenski van twee verschillende groepen huurlingen: twee keer de beruchte, door het Kremlin paramilitaire Wagner-groep en één keer Tsjetsjeense soldaten. De aanslagen mislukten dankzij informatie die aan de Oekraïense autoriteiten werd bezorgd door bronnen binnen de Russische geheime dienst FSB die tegen de oorlog in Oekraïne zijn, zo verwijst The Times naar uitspraken van de Oekraïense regering.Volodimir Zelenski is staatsvijand nummer één voor Rusland. Het Kremlin beargumenteert - zonder concrete bewijzen - dat hij een regering neonazi's leidt die een genocide uitvoeren op de Russischtalige bevolking van Oekraïne. The Times berichtte eerder deze week al dat 400 huurlingen van de Wagner-groep jacht maken op de Oekraïense president.Vorige week zei ook de Belgische ambassadeur bij de NAVO, Pascal Heyman, dat alles erop wijst dat Zelenski het hoofddoel van de Russische operatie in Oekraïne is en dat 'Poetin niet zal stoppen tot het huidige bewind verwijderd is.'Zelenski zelf heeft al aanbiedingen gekregen om geëvacueerd te worden maar lijkt vastberaden om in Kiev blijven.