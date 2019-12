De Oekraïense president Volodymyr Zelenski heeft maandag herhaald dat hij geen rechtstreekse afspraken met zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump heeft gemaakt in de Oekraïne-affaire. "Ik heb met VS-president Trump helemaal niets op die manier besproken - ik geef je dit, jij geeft me dat", zei Zelenki in een interview in het magazine Der Spiegel maandag. Trump voelt zich eens te meer vrijgepleit door de verklaringen.

VS-president Trump had Zelenski in een telefoongesprek eind juli aangemaand om een onderzoek te openen naar zijn politieke rivaal Joe Biden, de vroegere vicepresident en de Democratische presidentskandidaat. De Amerikaanse Democraten beschuldigen Trump daarom van machtsmisbruik. Volgens hen was de aankondiging van een onderzoek een voorwaarde voor een bezoek van Zelenski aan het Witte Huis en voor de vrijgave van militaire steun aan Kiev.

Trump ontkent dat. Hij riskeert afgezet te worden. Na de verklaringen van Zelenski, die in lijn liggen met wat hij eerder al zei, tweette Trump dat hij niets fout heeft gedaan. 'De zaak zou daarmee beslecht moeten zijn.' Maar dat gebeurt niet, betreurt Trump, omdat de Democraten doorzetten. Daarmee beschadigen ze alleen zichzelf', aldus Trump.

Zelenski had het in het interview ook over de tijdelijke geblokkeerde militaire hulp van de VS aan Kiev. 'Als je onze strategische partner bent, dan blokkeer je geen hulp. Daar gaat het voor mij om fairness. Daar gaat het niet om een qui pro quo', zei Zelenski, die eraan toevoegde dat zijn land zich niet mag opstellen als een bedelaar. 'Ik wil niet dat Oekraïne een pion is op het schaakbord van de grootmachten. Dat we heen en weer worden geduwd, verschoven of verpatst', zei Zelenski. Als de VS zegt dat Oekraïne een corrupt land is, dan is dat 'een zeer hard signaal'.

Trump argumenteerde steeds dat de tijdelijke intrekking van militaire steun aan Kiev met de corruptie in het land te maken had. Ook meende hij dat andere landen onvoldoende bijdragen aan de steun voor Oekraïne. Een verband met een mogelijk onderzoek naar Biden heeft hij steeds ontkend.