De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft Moskou er vrijdag van beschuldigd zijn toevlucht te zoeken tot 'nucleaire terreur'. Poetin wil de kernramp van Tsjernobyl 'herhalen'. De Britse premier Boris Johnson wil dat de komende uren een spoedvergadering plaatsvindt van de VN-Veiligheidsraad.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft Moskou er vrijdag van beschuldigd zijn toevlucht te zoeken tot 'nucleaire terreur'. Poetin wil de kernramp van Tsjernobyl 'herhalen', zo heeft Zelenski ook verklaard nadat er aan de kerncentrale van Zaporizja een brand was gemeld na Russische beschietingen.

'Het Russische leger heeft het vuur geopend op de kerncentrale van Zaporizja', zegt hij in een videoboodschap. 'Geen enkel land buiten Rusland heeft ooit nucleaire centrales beschoten. Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid heeft een terroristische staat zijn toevlucht gezocht tot nucleaire terreur', aldus de Oekraïense president.

De Britse premier Boris Johnson wil dat de komende uren een spoedvergadering plaatsvindt van de VN-Veiligheidsraad. Dat zegt Downing Street na een telefoongesprek tussen Johnson en de Oekraïense president Volodimir Zelenski, nadat brand was uitgebroken in de Oekraïense kerncentrale Zaporizja door Russische beschietingen.

'De roekeloze daden van president (Vladimir) Poetin kunnen nu direct de veiligheid van heel Europa bedreigen', zei Johnson, volgens de Britse openbare omroep BBC. De BBC citeert een woordvoerder van Downing Street, die de situatie "heel verontrustend" noemde.

'Beide leiders zijn het eens dat Rusland zijn aanvallen op de centrale onmiddellijk moet stoppen en de hulpdiensten ongehinderde toegang moet geven tot de centrale.' Johnson zei Zelenski ook dat het Verenigd Koninkrijk alles eraan zal doen om de situatie niet verder te laten verslechteren.

