De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft zijn excuses aangeboden voor het neerschieten van een Zuid-Koreaanse ambtenaar. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.

De 47-jarige ambtenaar bij het Zuid-Koreaanse ministerie van Oceanen en Visserij verdween maandag toen hij een inspectie uitvoerde op een schip, op ongeveer tien kilometer ten zuiden van de Noord-Zuid-Koreaanse zeegrens.

Volgens diverse media waren zijn schoenen nog aan boord en was hij dus mogelijk in het water gesprongen om over te lopen naar het communistische noorden. De man bleek nadien te zijn doodgeschoten en gecremeerd door Noord-Korea in de territoriale wateren van het communistische land.

In een boodschap aan Seoel verklaarde Kim Jong-un dat hij erg veel spijt heeft dat hij president Moon Jae-In heeft teleurgesteld. Soldaten schoten de Zuid-Koreaan dinsdag neer omdat ze dachten dat hij een indringer was, luidde het.

