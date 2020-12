De Jordaanse minister van Buitenlandse Zaken Aymane Safadi heeft tijdens een ontmoeting met zijn Israëlische ambtgenoot Gabi Ashkenazi aangedrongen op een hervatting van de onderhandelingen met de Palestijnen.

Het gebeurt maar zelden dat de Jordaanse en Israëlische minister elkaar ontmoeten.

De bijeenkomst vond donderdag plaats, enkele dagen nadat de Palestijnse leider Mahmoud Abbas Jordanië had bezocht om steun te vragen voor de Palestijnse zaak.

Tweestatenoplossing

De Jordaanse minister beklemtoonde tijdens het gesprek dat een onafhankelijke Palestijnse staat essentieel is om het conflict te beëindigen. 'Er is geen alternatief voor de tweestatenoplossing', zo verklaarde Safadi volgens een mededeling die via het officiële Jordaanse nieuwsagentschap Petra werd verspreid. 'Het is noodzakelijk om terug te keren naar de onderhandelingstafel, volgens het internationaal recht, om een concrete oplossing te vinden voor de vrede.'

Verworpen

De onderhandelingen tussen de Palestijnen en Israël liggen al stil sinds 2014. De Palestijnen hebben in januari ook het vredesplan van de Amerikaanse president Donald Trump verworpen, omdat het onder meer Jeruzalem erkende als de hoofdstad van Israël.

De Palestijnse leiders hopen dat er met Joe Biden als president een wijziging zal komen in het Amerikaanse Midden-Oostenbeleid

