Zeker vier doden bij rellen in Venezuela in de aanloop naar protesten

Het gaat om een zestienjarige die tijdens een bijeenkomst in de volkswijk Catia in het westen van Caracas door een vuurwapen gewond is geraakt. In de zuidelijke deelstaat Bolivar verloren nog drie andere mensen het leven. Woensdag zelf zijn talrijke mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de socialistische regering. Zij hanteerden slogans als 'wij zijn vrij' en 'u zal vallen, u zal vallen, deze regering zal vallen'.

Ook aanhangers van de regering hebben opgeroepen te betogen. 23 januari is een symbolische datum in Venezuela omdat op die dag in 1958 de laatste Venezolaanse dictator, Marcos Perez Jimenez, van zijn voetstuk viel. Voorzitter Juan Guaido van het buitenspel gezette parlement riep de strijdkrachten op zich aan de zijde van de regeringstegenstanders te scharen.

Vele staten, internationale organisaties en de oppositie erkennen Nicolas Maduro niet meer als rechtmatig president. Volgens waarnemers is zijn herverkiezing vorig jaar niet koosjer verlopen. De VS hebben zich achter de oppositie geschaard. 'Maduro moet weg', schreef vicepresident Mike Pence dinsdag in een column in de zakenkrant Wall Street Journal.