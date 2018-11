Zeker negen doden en duizenden huizen verwoest door grote bosbranden in Californië

Er woeden in Californië verschillende grote bosbranden, onder meer ten noorden van Sacramento en in de buurt van Los Angeles. Het plaatsje Paradise in het noorden van de staat is bijna volledig verwoest door de 'Camp Fire', zoals de brand daar wordt genoemd.

Mensen stierven er in hun auto toen ze aan de vlammen probeerden te ontsnappen. Volgens de ordediensten konden de verkoolde slachtoffers nog niet worden geïdentificeerd. Het vuur raasde aan meer dan vijftig kilometer per uur. Toen de 27.000 bewoners probeerden te vluchten, ontstonden er files. Sommigen reden met hun voertuig door de vlammen, anderen sloegen te voet op de vlucht, met kinderen en huisdieren in hun armen.

Mogelijk loopt het dodental in de regio nog op, want op sociale media circuleren er berichten over vermisten.

Malibu geëvacueerd

Honderden kilometers ten zuiden van Paradise woedt er ook een hevige brand, de 'Woolsey Fire'. Die bedreigt de plaatsen Malibu en Calabasas, waar heel wat Amerikaanse sterren wonen. Velen van hen, onder wie Lady Gaga, Cher en regisseur Guillermo del Toro, uiten hun bezorgdheid op Twitter. Bijna honderdduizend huizen in het gebied zijn geëvacueerd. Volgens mediaberichten zou de brand ook de set van tv-serie 'Westworld' hebben vernield.

De branden worden bestreden door zeker tweeduizend brandweerlui, ook uit naburige staten. De Camp Fire strekt zich uit over 30.000 hectare, terwijl de Woolsey Fire al meer dan 14.000 hectare vernielde. Beide brandhaarden zijn nog niet bedwongen. De aanhoudend warme temperaturen, extreme droogte en stevige wind vergroot het brandgevaar.