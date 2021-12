Bij de reeks verwoestende tornado's die vrijdagavond door het midden van de Verenigde Staten trokken, zijn verspreid over vijf staten minstens 83 mensen om het leven gekomen. In Illinois stortte een pakhuis van Amazon in, waar mensen aan het werk waren.

De zwaarste tol is er in de staat Kentucky, waar gouverneur Andy Beshear zaterdag zei dat er zeker 70 doden te betreuren zijn, en dat de dodentol 'voor het einde van de dag voorbij de honderd zou kunnen gaan'.

In de staat Tennessee werden tot nu toe drie doden geteld, in Arkansas twee. In de staat Missouri viel er minstens één dode.

Amazon-pakhuis ingestort

Ook zijn er minstens zes mensen dood aangetroffen in een ingestort magazijn van de online gigant Amazon in Edwardsville in de staat Illinois. Dat heeft de chef van de lokale brandweer gemeld.

'We hebben 45 personeelsleden geïdentificeerd die erin geslaagd waren om het gebouw te verlaten, één persoon die geëvacueerd moest worden naar het ziekenhuis en zes doden', zo verklaarde James Whiteford op een persconferentie.

Whiteford voegde toe dat de reddingsoperaties eerder op zaterdagmiddag afgerond werden. Hoeveel mensen er precies in het gebouw waren, is niet meteen duidelijk. Het is dus niet uitgesloten dat de komende dagen nog meer lichamen geborgen moeten worden.

