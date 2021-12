Bij de reeks verwoestende tornado's die vrijdagavond door het midden van de Verenigde Staten trokken, zijn verspreid over vijf staten minstens 78 mensen om het leven gekomen.

De zwaarste tol is er in de staat Kentucky, waar gouverneur Andy Beshear zaterdag zei dat er zeker 70 doden te betreuren zijn, en dat de dodentol 'voor het einde van de dag voorbij de honderd zou kunnen gaan'.

In de staat Tennessee werden tot nu toe drie doden geteld, in Arkansas twee. In Illinois kwamen zeker twee mensen om het leven toen een magazijn van Amazon in de stad Edwardsville gedeeltelijk instortte. De tol kan hier nog oplopen, want de nachtdienst was op dat moment bezig in het magazijn. In de staat Missouri ten slotte, viel er minstens één dode.

De zwaarste tol is er in de staat Kentucky, waar gouverneur Andy Beshear zaterdag zei dat er zeker 70 doden te betreuren zijn, en dat de dodentol 'voor het einde van de dag voorbij de honderd zou kunnen gaan'.In de staat Tennessee werden tot nu toe drie doden geteld, in Arkansas twee. In Illinois kwamen zeker twee mensen om het leven toen een magazijn van Amazon in de stad Edwardsville gedeeltelijk instortte. De tol kan hier nog oplopen, want de nachtdienst was op dat moment bezig in het magazijn. In de staat Missouri ten slotte, viel er minstens één dode.