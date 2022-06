Zeker 46 omgekomen migranten gevonden in achtergelaten vrachtwagen nabij San Antonio

In de rand van de Amerikaanse grootstad San Antonio, in de staat Texas, zijn de lichamen van 46 personen aangetroffen in een vrachtwagen. Dat blijkt uit een nieuwe balans van de brandweer. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om migranten die illegaal de VS ingereisd zijn.

Op een persconferentie preciseerde de brandweer dat er ook 16 gewonden – 12 volwassenen en 4 kinderen – waren. Zij waren ‘bij bewustzijn’ toen ze naar ziekenhuizen in de buurt werden overgebracht. De brandweerwoordvoerder zei dat er geen water in de vrachtwagen werd aangetroffen. De slachtoffers voelden heet aan en waren uitgeput door de hitte.

Op Twitter betreurde de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marcelo Ebrard, de ‘tragedie’. Hij zei dat de Mexicaanse consul, hoewel de nationaliteiten van de slachtoffers nog niet bekend waren, op weg was naar de plaats van het onheil.

De Republikeinse gouverneur van Texas, Greg Abbott, greep het drama onmiddellijk aan om de schuld te geven aan de Democratische president, Joe Biden. ‘Deze doden zijn de verantwoordelijkheid van Biden. Ze zijn het resultaat van zijn dodelijke opengrenzenpolitiek’, klonk het.