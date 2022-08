Zeker 42 soldaten gedood bij terroristische aanval in zuidoosten van Mali

De terroristische aanval die zondag plaatsvond in de Malinese gemeente Tessit, heeft in totaal aan 42 soldaten het leven gekost. Dat is woensdag meegedeeld door de overgangsregering van Mali, die ook drie dagen van nationale rouw heeft afgekondigd.

De aanval in Tessit, in het zuidoosten van het land, wordt toegeschreven aan jihadisten. De regering zegt in een mededeling dat het leger er zondag “krachtig reageerde op een gecoördineerde aanval”. Bij de gevechten, die meerdere uren hebben geduurd, werden 42 soldaten gedood en raakten er 22 gewond. Er werden ook “37 terroristen geneutraliseerd”, klinkt het nog.

In een andere verklaring meldt de regering ook dat er een rouwperiode van drie dagen ingaat “als eerbetoon aan de burgerlijke en militaire slachtoffers van de terroristische aanslag in Tessit”.

Tessit ligt vlak bij de grens met Burkina Faso en Niger. Dat zogenaamde drielandengebied vormt vaak het toneel van gewelddadige aanvallen, die worden toegeschreven aan gewapende jihadistische bewegingen die banden hebben met al-Qaida en Islamitische Staat.