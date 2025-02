Zeker 41 doden bij botsing tussen vrachtwagen en bus in Mexico

Bij een botsing tussen een vrachtwagen en een busje in het zuiden van Mexico zijn zaterdag zeker 41 mensen om het leven gekomen. Zo meldt de BBC. Het ongeval vond plaats nabij het stadje Escárcega, in de staat Campeche.

Twee wagens kwamen zaterdag in de vroege ochtend om 2.45 uur lokale tijd (21.45 uur Belgische tijd, red.) tot een botsing ’toen de vrachtwagen de rijstrook opreed waarop onze bus reed’, zo zegt touroperator Tour’s Acosta. Volgens het bedrijf waren 48 mensen aan boord van de bus die tussen Cancún en Tabasco reed. Op beelden is te zien hoe de autocar volledig is uitgebrand.

‘We hebben zeer geliefde collega’s verloren, net zoals klanten en vrienden’, aldus het bedrijf nog in een post op Facebook. Volgens Tour’s Acosta reed de bus op de juiste rijstrook en aan een gepaste snelheid. Het was voor de chauffeur onmogelijk om een botsing te vermijden toen de vrachtwagen van rijstrook veranderde, klinkt het.

De autoriteiten hebben een onderzoek geopend naar het ongeval. (Belga)