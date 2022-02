Bij een aanval van een militie op een vluchtelingenkamp in de Congolese provincie Ituri, in het onrustige oosten van het land, zijn zeker 40 mensen omgekomen. Dat melden overheidsbronnen en bericht de Kivu Security Tracker op Twitter. Het plaatselijke middenveld heeft het over meer dan 50 doden.

De woordvoerder van het regeringsleger in Ituri, Jules Ngongo, houdt het op een voorlopige balans van 21 doden. De Kivu Security Tracker, een gezamenlijk project van de Congo Research Group en Human Rights Watch, voegt toe dat de Codeco-URDPC achter de aanval zouden zitten.

De Union des révolutionnaires pour la défense du Peuple Congolais (URDPC) is een van de minder bekende rebellengroepen in de regio, maar deze factie van de Codeco wordt sinds april genoemd in ruim 200 gewelddaden in de provincie Ituri.

Codeco zegt de belangen van de Lendu-gemeenschap in de regio te verdedigen, en valt dus vooral leden van de rivaliserende Hema-gemeenschap aan. In het gebied waar deze aanval plaatsvond, telde de Kivu Security Tracker eind vorig jaar op amper acht dagen tijd minstens 123 omgebrachte burgers, vooral in vluchtelingenkampen.

De woordvoerder van het regeringsleger in Ituri, Jules Ngongo, houdt het op een voorlopige balans van 21 doden. De Kivu Security Tracker, een gezamenlijk project van de Congo Research Group en Human Rights Watch, voegt toe dat de Codeco-URDPC achter de aanval zouden zitten. De Union des révolutionnaires pour la défense du Peuple Congolais (URDPC) is een van de minder bekende rebellengroepen in de regio, maar deze factie van de Codeco wordt sinds april genoemd in ruim 200 gewelddaden in de provincie Ituri. Codeco zegt de belangen van de Lendu-gemeenschap in de regio te verdedigen, en valt dus vooral leden van de rivaliserende Hema-gemeenschap aan. In het gebied waar deze aanval plaatsvond, telde de Kivu Security Tracker eind vorig jaar op amper acht dagen tijd minstens 123 omgebrachte burgers, vooral in vluchtelingenkampen.